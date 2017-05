Revolutionær politiker udløser hård debat i Enhedslisten

Med den udtalelse til Berlingske vakte Enhedslistens Jonathan Simmel i 2013 for alvor opmærksomhed og satte kritisk lys på, hvor venstrefløjspartiet egentlig står i forhold til at bruge våben for at gennemføre partiets politik.

Udtalelsen var medvirkende til, at partiprogrammet året efter blev ændret, så ordet "revolution" nu kun optræder én gang mod før 29.

Jonathan Simmel er dog fortsat genstand for splid i partiet.

På partiets årsmøde på Nørrebro bliver politisk ordfører Pernille Skipper fredag mødt med beskyldninger om dårligt kammeratskab.

Og partiets hovedbestyrelse kritiseres for tvetydige meldinger og en generelt dårlig håndtering af det, der i partiet kaldes "vikarsagen".

Den går kort fortalt ud på, at Jonathan Simmel fra nytår skulle have været i Folketinget i et halvt år som suppleant for forsvarsordfører Eva Flyvholm (Ø).

Men efter et interview med DR Nyheder trak 28-årige Jonathan Simmel sit kandidatur.

I interviewet med DR Nyheder fastholdt Jonathan Simmel, at der i teorien kan opstå situationer i Danmark, hvor væbnet revolution kan være acceptabel:

- Selvfølgelig findes der situationer, som kan opstå, hvor det vil være acceptabelt. Men i dagens samfund vil det være en helt absurd tankegang at tro, at man skulle til at slås på den måde, lød det blandt andet fra Jonathan Simmel ifølge DR i interviewet.

Pernille Skipper var klar i sin fordømmelse:

- Jonathan Simmels udtalelser står fuldstændig for hans egen regning. Det strider mod Enhedslistens grundlæggende værdier, vores politik og er uacceptabelt. Jeg kan slet ikke tage skarpt nok afstand fra det, siger Pernille Skipper.

Men sagde Jonathan Simmel egentlig, at han ønsker en væbnet revolution? Og er det god stil i et parti som Enhedslisten at bremse ham fra at komme i Folketinget? Det fører til bitter debat på Enhedslistens årsmøde.

Medlem af Enhedslisten i Aarhus Lone Geil siger:

- Jeg synes, at Jonathan er en sindssyg dygtig kandidat, og jeg synes, han er blevet behandlet helt, helt urimeligt. Det håber jeg, at årsmødet vil rette op på, siger Lone Geil til klapsalve fra salen.

Hun har "meget, meget svært ved at se", at Jonathan Simmels udsagn skulle stride mod partiets grundlæggende værdier.

Medlem af Enhedslisten i Aarhus, Marie Lassen siger:

- Jonathan siger noget i pressen, som nogen tolker som et brud på principprogrammet. Det er en påstand, som kan diskuteres. Det er den blevet.

- Jonatan opgiver sin vikarplads i Folketinget, og efterfølgende går Pernille så i pressen. Og i stedet for at støtte en kammerat, der lige har trukket sig, så vælger hun at udsætte Jonathan for offentlig fordømmelse. Kære hovedbestyrelse, hvorfor reagerede i ikke?, siger Marie Lassen.