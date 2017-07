Revisor tiltalt for at betale narko med penge til økomad

En østjysk revisor skal ikke længere have lov til at udføre sit arbejde.

Det skal ifølge anklageskriftet være sket ved, at han har skaffet sine klienter uretmæssige fradrag, så statskassen er gået glip af skatteindtægter og afgifter for omkring en million kroner.

Revisoren skal ifølge anklagen også have beriget sig selv og sin samlever.

Det er ifølge anklagen sket ved, at han fik to klienter til at overføre henholdsvis 50.000 samt 35.000 kroner til sin daværende samlevers konto.

Pengene blev ifølge anklageskriftet overført i den tro, at de blev investeret i et EU-projekt vedrørende økologisk mad.

Men pengene blev ifølge anklagen brugt som betaling af et økonomisk mellemværende, som revisoren havde for køb af narko.

Revisoren er tidligere dømt ved byretten for at bestille et kilo amfetamin af en pusher.

Manden er også tiltalt for at have løjet over for politiet i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven.

Over for politiet oplyste han ifølge anklageskriftet navnet på en anden person, selv om det var ham selv, der var fører af bilen.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi kræver manden idømt fængselsstraf.

Man går også efter at få ham frakendt retten til at beskæftige sig med bogføring, regnskab og revision.

Sagen behandles mandag af en dommer og to domsmænd ved Retten i Horsens.

Retssagen strækker sig over flere dage.