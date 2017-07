Revisor erkender omfattende fusk med skat og moms

Han er tiltalt for at have medvirket til, at flere kunder har opnået uretmæssige fradrag.

En østjysk revisor erkender at have medvirket til omfattende fusk med skat og moms.

Derved er statskassen gået glip af skat og afgifter for omkring en million kroner.

Revisoren er også tiltalt for bedrageri, blandt andet ved at bruge penge, der var givet som investeringer i et EU-projekt om økologiske fødevarer, til betaling for narko.

Manden er tidligere dømt ved byretten for at købe narko.

Sagen om snyd med moms og skat begyndte at rulle, da hans arbejdsgiver, et aarhusiansk revisionsfirma, kontaktede Skat i 2013.

Herefter begyndte en omfattende efterforskning, der har blotlagt fiktive fakturaer, falske underskrifter og skuffeselskaber, der skulle skaffe klienter et større skattefradrag.

Det er mundet ud i et 12 sider langt anklageskrift og en retssag, der er planlagt til at køre over flere dage.

Hans klienter har tilsyneladende ikke været vidende om, at den kreative revisor bevægede sig på den forkerte side af loven.

I hvert fald er der kun rejst straffesag mod revisoren.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi kræver, at manden idømmes en fængselsstraf og fratages retten til at virke som revisor.

En juridisk dommer og to domsmænd skal tage stilling til sagen. Det er endnu uvist, hvornår der falder dom.