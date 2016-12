Retten i Odense: Røveri på terrasse er ikke hjemmerøveri

Det er afgørende, fordi hjemmerøveri straffes langt hårdere end andre røverier. Som udgangspunkt giver et hjemmerøveri fængsel i fem år.

Ifølge dommen var der ikke tale om et hjemmerøveri, fordi røveriet foregik på en overdækket terrasse og ikke inden for i hjemmet.

Terrassen er overdækket, belagt med betonfliser, og der er et rækværk ud mod et græsareal. Fra græsset er der fri adgang til terrassen.

Dommeren lagde vægt på, at terrassen støder op til et åbent areal, og at offeret og gerningsmanden kendte hinanden i forvejen.

- Det har været min opfattelse fra dag et, at det ikke var et hjemmerøveri, siger forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen, der dog alligevel er utilfreds med dommen.

- Vi synes, dommen er meget hård. Derfor har vi bedt om betænkningstid til at overveje, om vi skal i landsretten, siger han.

En dommer er tidligere blevet fjernet fra sagen, fordi han ved et grundlovsforhør udtalte, at der var begrundet mistanke om et almindeligt røveri - men ikke om et hjemmerøveri.

Derfor bad anklagemyndigheden om at få fjernet ham fra sagen. Og Østre Landsret valgte at efterkomme ønsket.

På grund af hans udtalelser i grundlovsforhøret var der skabt berettiget tvivl om, hvorvidt dommeren "på forhånd har taget stilling til den retlige vurdering af forholdet."

Ud over røveriet blev den 38-årige dømt for vold og tyveri.