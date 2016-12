Retten frifinder syv udenlandske mænd i historisk narkosag

Efter ni retsmøder har domsmandsretten ikke fundet det bevist, at de tiltalte syv mænd fra Holland og Belgien kom til Danmark for at få fat i den store mængde narko.

Anklagemyndigheden har krævet fængsel på mellem 10 og 14 år til de tiltalte.

Dommer Berit Andersson siger, at det er godtgjort, at de tiltalte kom til Danmark.

- Men der er ikke ført det fornødne bevis for, at man kan dømme dem for at forsøge at sætte sig i besiddelse af narkoen og føre den ud af landet, siger hun.

Dommen kommer fuldstændig bag på anklager Lars Petersen.

- Det var ikke det, vi havde regnet med. Vi har rejst tiltale og lavet anklageskrift, fordi vi mente, der var beviser til at få dem dømt.

- Nu har retten vurderet, at de beviser ikke er tilstrækkelige. Det må vi tage til efterretning, siger anklageren.

Han har ikke taget stilling til, om dommen bliver anket fra anklagemyndighedens side.

De tiltalte har alle nægtet sig skyldige. De har også afvist at forklare sig i retten.

Da dommeren læste dommen op, bredte der sig et lettelsens suk blandt de syv tiltalte mænd.

Flere af deres pårørende fra Holland og Belgien er mødt op i retten, og nogle brød ud i en slags glædesgråd.

Umiddelbart efter domsafsigelsen er der en kort pause, og her er flere af de pårørende henne for at lykønske de tiltalte med frifindelsen.

Statskassen skal betale alle sagens omkostninger.