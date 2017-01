Retten fængsler to mænd for dræbende skub

To mænd er varetægtsfængslet i fire uger for at have skubbet 49-årig mand i døden og røvet 15.000 kroner.

To mænd på 18 og 23 år er ved Retten i Herning blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for rovmord på en 49-årig mand i Hammerum.

De to mænd er sigtet for at have røvet 15.000 kroner og nogle euforiserende stoffer fra den 49-årige og for at have skubbet ham ud fra anden sals højde.