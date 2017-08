Retten: 41-årig begik overgreb på naboens småpiger

En mand fra Vestjylland har tirsdag i Retten i Holbæk fået en dom på tre års fængsel for grove seksuelle overgreb på to søstre, som han var nabo til, mens han boede i Vestsjælland.

Krænkelserne skete, når pigerne blev passet af den nu 41-årige mand og overnattede hos ham.

Det groveste forhold var en fuldbyrdet voldtægt af den ældste af pigerne, da hun var otte-ni år gammel, men allerede fra hun var seks-syv år krænkede han hende seksuelt på andre måder.

Blandt andet viste han gentagne gange pigen pornofilm. Han er også dømt for blufærdighedskrænkelse ved at onanere over for begge piger.

Derimod fandt retten det ikke bevist, at han forud for nogle overgreb havde bedøvet den ældste søster med medicin, hvilket han også var tiltalt for i anklageskriftet.

Pigerne, der i dag er 21 og 18 år, har afgivet vidneforklaringer i retten. Det er sket for lukkede døre.

Ud over overgrebene på de to søstre blev manden fundet skyldig i besiddelse af børneporno. Ved en ransagning i hans hjem i Vestjylland fandt politiet over 10.000 billeder og flere end 1000 film med børneporno.

Endelig er han fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, idet han har blottet sig over for fire forskellige grupper af børn i Vestjylland gennem et halvt år i 2014 og 2015.

Anklageren i sagen er tilfreds med, at det er lykkedes at få manden dømt for de grove overgreb.

- Det har dog været en vanskelig sag. Når forholdene ligger så lang tid tilbage, er det eneste materiale i sagen parternes vidneudsagn, siger anklager Anders Rechendorff.

Han lægger vægt på sagens grovhed og på, at overgrebene blev begået over en periode på flere år. Desuden fremhæver han, at pigerne var små børn, og at der var et tillidsforhold mellem manden og familien.