Rengøringsmedarbejder trampet i hovedet på togstation

En mandlig rengøringsmedarbejder blev torsdag formiddag udsat for et brutalt overfald på Høje Taastrup Station.

- Medarbejderen stiger af sin lille maskine for at gå hen og tjekke, om den sovende er okay. Det provokerer ham åbenbart så meget, at han kvitterer med et knytnæveslag i ansigtet, siger vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi.

Gerningsmanden var dog langt fra færdig med sit overfald.

- Han rejser sig op og tramper forurettede oven på brystkassen og i hovedet. Inden han smutter, giver han ham et par spark i hovedet, siger vagtchefen.

Rengøringsmedarbejderen er voldsomt medtaget.

Han har brækket flere knogler i ansigtet og pådraget sig en alvorlig hjernerystelse. Også hans hofte er beskadiget.

- Han er ikke i livsfare, men det er ikke til at sige, om han får men, siger Lars Guldborg.

Hele overfaldet er filmet på stationens overvågningskameraer. Dermed har politiet også billeder af gerningsmanden. Et af disse billeder er fredag blevet offentliggjort. Politiet håber nu på offentlighedens hjælp.

Manden beskrives som kraftig, cirka 180 centimeter høj og lys i huden.

Da overfaldet fandt sted, var han iført en mørk jakke med hætte og mørke bukser.