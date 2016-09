Rengøringsfirmaer vil ikke byde på offentlige opgaver, for prisen er blevet for lav. Det skriver Fagbladet 3F. Genrefoto

Rengøringsfirmaer vender ryggen til kommunale opgaver

Det drejer sig blandt andet om rengøringsselskabet Cas Cas Gruppen. Her fortæller direktør Jane Mahrt, at selskabet ikke gør rent hos det offentlige.

Flere rengøringsfirmaer holder sig væk fra at byde på opgaver for kommuner. Det skyldes den lave pris, som kommunerne vil betale for rengøringen, oplyser firmaerne til Fagbladet 3F.

- Du skal pine og plage dine medarbejdere for at nå de opgaver, det offentlige stiller. Du kan ikke tjene penge på de opgaver, hvis du skal overholde en overenskomst, siger Jane Mahrt til 3F.

- Og så skal du presse dine medarbejdere langt ud over det rimelige, og det vil jeg ikke lægge navn til. Der er ikke penge nok i de opgaver til at sikre tilfredse kunder, tilfredse medarbejdere og sikre en fornuftig økonomi.

Hun mener, at alle, "som kan lægge to tal sammen, kan regne ud, at det vil gå i flammende røde tal med de priser, som kommunerne accepterer, at virksomheder vil gøre rent for".

Samme melding lyder fra Anders Andersens Rengøring, der er et af de store danske firmaer i branchen, samt det nordiske serviceselskab Coor Service Management.

En del af landets kommuner har de senere år sparet millioner af kroner på at udlicitere rengøringen til private firmaer, der er i hård kamp om at få kontrakterne.

Men flere sager gennem de senere år viser, at firmaer i rengøringsbranchen i stor stil har snydt ansatte for løn, brugt illegal, udenlandsk arbejdskraft eller har folk, der arbejder sort.

Kritikken bliver dog afvist af formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S), der også er borgmester i Aalborg Kommune.

Han mener ikke, at det er underligt, at prisen er afgørende.

- Vi vil jo gerne bruge så få penge som muligt på at gøre rent, så vi i stedet kan bruge pengene på blandt andet pasning og undervisning af børn og pleje af ældre, skriver Thomas Kastrup-Larsen i en e-mail til 3F.

Han skriver samtidig, at det er virksomhedernes ansvar at kunne løse opgaven til den pris, de tilbyder, uden at bryde lovgivning og overenskomster.