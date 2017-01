Østre Landsret skal nu tage stilling til, om det begrænser den religiøse frihed, at en menighed har fået afslag på at importere den sydamerikanske, psykedeliske drik ayahuasca til sine ceremonier. Arkivfoto.

Religiøs gruppe vil bruge forbudt stof i ceremonier

Tilhængere af Santo Daime-religionen har anlagt sag mod ministerium for at kunne bruge stoffet ayahuasca.

Det mener foreningen Nordens Céu Sagrado Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab.

Er det en begrænsning af religionsfriheden, når myndighederne ikke vil give tilhængerne af Santo Damie-religionen lov til at servere ayahuasca-vin ved deres ceremonier?

Den har derfor sagsøgt både Sundheds- og Ældreministeriet og Kirkeministeriet for at få tilladelse til at importere og servere ayahuasca ved religiøse ceremonier.

Mandag tog Østre Landsret hul på sagen, og her dukkede så mange tilhørere op, at flere af dem måtte gå igen, da der ikke var plads til dem i retslokalet.

Ayahuasca er en drik, som stammer fra Sydamerika. Drikken indeholder blandt andet det psykedeliske stof DMT, der har været forbudt herhjemme siden begyndelsen af 1970'erne.

I maj 2014 søgte foreningen dispensation fra loven. Den ville gerne importere ayahuasca til de religiøse ceremonier.

Samtidig søgte den om at blive godkendt som religiøs menighed.

I januar 2015 afslog det daværende Social- og Sundhedsministerium at give foreningen dispensation. Ifølge ministeriet skaber DMT afhængighed, og misbrug fører til sundhedsmæssige og sociale problemer.

To uger senere afslog Kirkeministeriet at godkende foreningen som en religiøs menighed. Det skete blandt andet med den begrundelse, at foreningen ville overtræde loven, hvis den importerede ayahuasca.

I Østre Landsret forklarer en talskvinde for foreningen, at man i forbindelse med ceremonierne altid rådgiver deltagerne både før og efter indtagelsen af ayahuasca.

Desuden vil man ikke kunne deltage i ceremonierne, hvis man har en psykisk sygdom, tager bestemte former for medicin eller er påvirket af alkohol eller stoffer.

Hun fortæller, at indtagelsen af ayahuasca er et sakramente - som når kristne går til nadver - og at det bringer deltagerne i kontakt med en højere magt.

Et andet medlem fortæller, at indtagelsen kan give kvalme og opkast, og at ayahuasca ikke smager godt.

Foreningens advokat, Bjørn Dilou Jacobsen, vil vide, om man ikke kunne holde ceremonierne uden indtagelse af ayahuasca.

- Så ville det ikke være Santo Daime, lød det korte svar.

Sagen fortsætter onsdag.