Rektorer efterlyser hård straf når elever køber opgaver

Sådan lyder det fra formanden for gymnasieskolernes rektorforening, Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen.

Reaktionen kommer, efter at BT og metroxpress har beskrevet, hvordan den nystartede virksomhed FixMinOpgave sælger færdige opgaver til gymnasieelever.

- En af mulighederne er at gøre straffen meget, meget hård. Men grundlæggende er det fuldstændig sygt, og vi skal arbejde med de unge mennesker, så de forstår, at de ikke lærer en pind på den her måde, siger hun.

Rektorerne er i øjeblikket i dialog med Undervisningsministeriet om skrappere sanktioner, når elever snyder med opgaver til eksamen.

En mulig straf kan ifølge Anne-Birgitte Rasmussen være, at eleverne skal gå et helt år om, hvis det bliver opdaget, at de ikke selv har lavet den opgave, de har afleveret.

Selv om det er til eksamener, der er bedst mulighed for at slå ned på snyd, skal der også være hårdere konsekvenser, når eleverne snyder i løbet af året, mener Anne-Birgitte Rasmussen.

Hvis det står til rektorerne, bør elever også gå et år om, hvis de snyder med opgaver gentagne gange i løbet af et år. Hvor mange gange det skal ske, før straffen falder, er der endnu ikke et konkret bud på.

- Når eleverne ved, at der findes sådan nogle firmaer, er det jo lige før, de tror, det er lovligt. Det er som at gå ned at købe en liter mælk i supermarkedet, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

- Det er langt ude. Jeg synes virkelig, det er provokerende, og at man skulle forbyde den slags ting.

I dag er straffen, at gymnasierne skal bortvise elever fra den specifikke eksamen og lade karakteren bortfalde, hvis snyd opdages i forbindelse med en eksamen.