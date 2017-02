Rektor og unge beder S og DF holde snitterne fra bederum

Et forbud mod bederum på uddannelsesinstitutionerne risikerer at medvirke til radikalisering, lyder kritikken.

I et debatindlæg i Politiken fremsætter rektor på Rungsted Gymnasium, Mogens Hansen, kritik af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der begge går ind for at forbyde uddannelsesinstitutioner at have bederum til de studerende.

Hvis noget ikke opleves som et stort problem, er det som regel, fordi det ikke er et problem.

De to partiers "konkurrence om at fremstå mest hård over for indvandrere og flygtninge" har fået dem til at foreslå forbud mod bederum - "selv om de hårdt presset ikke kan påvise, at vi har et problem på skolerne":

- Som leder af en uddannelsesinstitution bliver jeg nervøs, når politikerne i deres indbyrdes manddomskonkurrence om at fremtræde mest hård, får lyst til at detailregulere, skriver Mogens Hansen i Politiken.

- Så socialdemokrater og DF'ere - hold snitterne væk! Vi behøver ikke hjælp fra profileringssyge politikere, der skal finde på ny symbolpolitik og detailregulere, hvad vi må og ikke må på landets uddannelsesinstitutioner.

- Det er en autoritær og ubehagelig tankegang, som vi ikke har behov for.

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær, er enig i kritikken. I et debatindlæg i Jyllands-Posten konstaterer han, at forbudsiveren enten må bero på uvidenhed eller være ren symbolpolitik:

- Er danske universiteter arnested for radikalisering og social kontrol?

Ungdomsformanden giver selv svaret på sit eget spørgsmål:

- Nej, det er der intet, der tyder på. Universiteterne og gymnasierne er derimod nogle af kerneinstitutionerne i vores samfund, når det kommer til folkeoplysning og demokratisk dannelse.

Kampen mod radikalisering har ikke brug for "flere tomme tønder", skriver Kasper Sand Kjær videre i Jyllands-Posten:

- Vi medvirker til radikalisering, hvis vi ikke lader religionen få plads i de offentlige institutioner og ikke giver religiøse studerende andre muligheder end at vælge private religiøse uddannelsessteder.

- For ved at sætte religionen uden for døren på uddannelsesinstitutionerne, umuliggør vi samtalen med den troende om troen.

Også internt i Socialdemokratiet har der været kritik af partilinjen på området. Heller ikke uddannelsesminister Merete Riisager (LA) ønsker at lovgive mod bederum.