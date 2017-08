Rektor i provinsen: Nødvendigt at fordele uddannelser

Hvis flere unge skal have en uddannelse, skal der også være campusser i provinsen.

- Vi overvurderer helt enormt, hvordan unge mennesker flytter sig. De flytter sig nemlig ikke særlig meget, siger hun.

- Det gælder både vores studerende og studerende i øvrigt, hvor en stor del kommer fra den del af landet, de vælger uddannelse i, siger hun.

Flere borgmestre i landets yderområder samt Landdistrikternes Fællesråd opfordrer ifølge Jyllands-Posten til, at uddannelser på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier rykkes fra de store byer til provinsen.

Det er Camilla Wangs erfaring, at mange af de studerende bliver boende tæt på deres uddannelsessted, når de er færdiguddannede.

- Derfor er det nødvendigt at have uddannelser spredt rundt i landet, for ellers kan det offentlige og virksomhederne ikke få den arbejdskraft, de har brug for, siger hun.

- De unge flytter sig ikke, hvor end man godt kunne tænke sig det.

Størstedelen af de studerende vælger at læse videre i deres lokalområde, viste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2015.

Rektoren for Erhvervsakademi Dania med otte uddannelsessteder uden for de større byer, Anders Graae Rasmussen, fremhæver, at små campusser har den fordel, at samarbejdet med de lokale myndigheder er tættere.

- Vi har de lokale politikere og virksomheders særlige bevågenhed, fordi det er ikke en naturlov, at vi er der. Vi har en styrkeposition i forhold til den viden, vores kandidater skal have fra praksis, siger han.

UC Sjælland-rektor Camilla Wang peger dog på én stor udfordring, når unge vælger at uddanne sig i de mindre byer:

- Man skal tænke grundigt over, hvordan man får et tilstrækkeligt godt studiemiljø på en lille campus. Man skal finde en løsning, så studerende bliver en del af nogle større studiemiljøer, siger hun.

Anders Graae Rasmussen er enig.

- Hvis studiemiljøer er caféliv og den slags, kan vi lige så godt lægge os fladt ned, for det kan vi aldrig konkurrere med. Men vi kan konkurrere med et fagligt miljø, siger han.