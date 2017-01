Rektor: Etnisk opdeling stopper elevflugt på gymnasium

- Det har spillet ind, at vi har kunnet skabe bedre fungerende klasser for alle elever, siger han til DR Østjylland.

Til Ritzau forklarer rektoren, at han ikke vil tage hele æren for succesen ved at inddele klasserne efter etnicitet.

- Vi gjorde det af pædagogiske grunde. Og jeg er sikker på, at det er en medvirkende faktor. Fordi det er en måde at danne klasser på, som kommer alle elever til gode. Så får vi alt i alt en bedre skole, siger Yago Bundgaard.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at det kræver mere at løse kultursammenstød i gymnasiet.

- Langkær Gymnasium har meddelt, at deres opdeling af klasser skete på baggrund af pædagogiske hensyn. Skolen stod med et helt konkret problem, der skulle løses, siger Merete Riisager i en skriftlig kommentar.

- Men skal vi løse de generelle udfordringer med kultursammenstød, kræver det noget andet og mere. På gymnasieområdet handler det i høj grad om, hvorvidt alle elever respekterer gymnasiet som en uddannelsesinstitution baseret på vestlige værdier og plads til at leve et frit ungdomsliv.

Hun har givet det fordelingsudvalg, som gymnasiet hører under, lov at fravige reglerne for fordelingen af elever i et år.

For nylig aftalte de østjyske gymnasier fra næste skoleår at fordele fagligt svage elever ligeligt. Så de ikke klumper sig sammen på bestemte gymnasier.

Merete Riisager besøger snart Langkær Gymnasium.

- Men det er klart, at da det kun er en etårig aftale, vi har lavet, så tænker jeg, at vi skal have en snak om, hvordan kan en mere permanent løsning ser ud, siger Yago Bundgaard til DR Østjylland.