Rekordmange medicineres med tvang i psykiatrien

Andelen af det samlede antal indlagte er også steget. Det var sidste år på 2,9 procent.

Regeringen og regionerne satte sig i 2014 ellers et mål om at halvere brugen af tvang mod psykisk syge inden 2020.

Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, kalder det en "falliterklæring".

- Lægerne forsøger at undgå at spænde folk fast med bælter, men i stedet for at tage et ordentligt opgør med tvang, skifter de bare bælterne ud med medicin, siger han til Politiken.

Ifølge avisen er det typisk patienter med paranoid skizofreni, som ikke vil tage deres medicin frivilligt. De opfatter ofte ikke sig selv som syge og oplever tvangsmedicineringen som et overgreb.

Medicin kan gives med tvang, hvis en overlæge vurderer, at andre behandlingsmuligheder ikke er nok, og det er en nødvendig behandling.

Blandt børn og unge er der også flere, der oplever tvang i psykiatrien. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, der kom frem i maj.

Tallene viser, at andelen af børn og unge, der udsættes for tvang, er steget fra 16,6 procent i 2011 til 22,5 procent i 2016. Tallene dækker både over tvangsmedicinering, fastholdelse og fiksering med rem eller bælte.