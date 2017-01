Rekordlav ungdomskriminalitet ændrer ikke reformplaner

Unges kriminalitet er faldet markant og var sidste år på det laveste niveau, der nogensinde er målt. Alligevel vil regeringen og Dansk Folkeparti have reformeret sanktionerne og indsatsen over for unge kriminelle. Her et foto fra 1997, hvor unge i højere grad end i dag hang ud i gadebilledet.

Foto: Scanpix/Bjarne Lüthcke