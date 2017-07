Rekordfå mister livet i drukneulykker

René Højer, der er programchef for vandsikkerhed i TrygFonden, er glad for udviklingen, men understreger, at der stadig er behov for at skærpe sikkerheden ved og på vandet.

- Det er meget glædeligt, at antallet af druknede er faldet så markant.

- Alene fra 2014 til 2015 er antallet faldet med 25 personer, og det tyder på, at danskerne er blevet bedre til at passe på sig selv og hinanden, siger han.

I perioden fra 2001 til 2015 er 1647 personer døde som følge af drukning. Af disse var 909 ulykker, 572 selvmord og fem drab, mens drukneårsagen var ukendt i 161 tilfælde.

Fritidsaktiviteter i båd, badning og færdsel på havne er de tre hyppigste årsager til drukneulykker. Fra 2001 til 2015 er 20 procent, eller 188 personer, omkommet, mens de var i gang med en aktivitet på en båd.

17 procent, eller 156 personer, er faldet i havnen og druknet. Mens der ligeledes er 17 procent, eller 154 personer, som har lidt druknedøden, da de var ude at bade.

En af grundene, til at færre mister livet i drukneulykker i dag, kan være, at det er blevet lettere at informere om, hvordan man bedst passer på sig selv og andre.

Gennem apps og sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube spreder TrygFonden viden om sikkerhed til vands, fortæller René Højer.

- Vi kører massivt på tv og de sociale medier, hvor vi har infografik om sikkerhed og små film om, hvordan man overlever. Når man ved, hvordan man skal reagere, kan man overleve livstruende situationer.

- Det er voldsomt populært. Der er mange, som deler, liker og kommenterer vores opslag om, hvad du skal gøre, hvis du havner i en farlig situation, siger han.

Tallene over drukneulykker for 2016 er endnu ikke tilgængelige.