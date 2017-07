Rejs dig hyppigt op at stå hver dag og lev længere

Men et nyt studie viser, at for de mest fysisk inaktive er der en markant gevinst blot ved at rejse sig op og sætte sig ned hyppigt i løbet af dagen. En effekt som overraskende er større end ved at gå en tur.

Et stillesiddende liv er en dræber for vores krop, der er bygget til bevægelse. Når det gælder passivitet, er danskerne i europæisk superliga.

Det viser ny forskning fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

I undersøgelsen deltog fysisk inaktive men raske 30-årige mænd. De levede i godt et døgn på tre forskellige måder i centrets testcenter. På skift stod de op og sad ned hvert kvarter, eller de gik i rask gang i 30 minutter, eller de gjorde begge dele.

Forskerne målte undervejs deres blodsukker for at se, om den forholdsvis lille ændring i livsstilen kunne aflæses.

Det kunne den.

- Vi havde forventet, at alle metoderne ville sænke blodsukkeret. Samt at især kombinationen af to motionsformer for de utrænede ville give en ekstra gevinst. Men vi tog fejl, siger Mathias Ried-Larsen, forsker og gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet.

- Det, der sænkede blodsukkeret, var at skiftevist stå op og sidde ned,

- Vi ville se, hvor lidt der skal til for at påvirke sundheden. For det kan ellers være svært at få folk til at træne og især dem, der virkelig har brug for det.

Han understreger, at der dermed ikke er grønt lys for, at normalt fysisk aktive skal holde op med at være det.

- Der er jo mange andre fordele ved at bevæge sig i forhold til vægttab og muskelopbygning, siger han.

Men for de alt for mange, der er helt fysisk inaktive eller i forbindelse med sygdom ikke bevæger sig, kan der være store gevinster at høste ved at vænne sig til hyppigt at rejse sig op og sætte sig ned.

- Nogle patientgrupper kan ikke bevæge sig meget. Men kan vi trods alt få dem ud af sengen i noget af den tid, de er indlagt, så vil det formentlig have en positiv effekt, siger han.