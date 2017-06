Regionsrådsformand rystet over mistanke om overlæge-sjusk

En overlæge fra Regionshospitalet i Viborg har undersøgt tusindvis af kvinder for brystkræft. Han sendte angiveligt flere hjem igen med en melding om, at de var raske. De viste sig senere, at de havde kræft i brystet.

- Jeg er dybt rystet over, at der er en højt betroet medarbejder, der ikke har fulgt de faglige retningslinjer, og derfor ikke har undersøgt tilstrækkeligt, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Det var en intern kvalitetskontrol på sygehuset, som har rejst mistanke om fejl i overlægens undersøgelser for brystkræft.

Overlægen på Regionshospitalet i Viborg er mistænkt for at undlade at lave en eller flere af de tre test, som man skal foretage ved en undersøgelse for brystkræft.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at man ikke tidligere har fundet ud af, at der var et problem, siger Bent Hansen. Han pointerer, at overlægens mangelfulde undersøgelser er et enkeltstående tilfælde.

Sagen får formanden for Kræftens Bekæmpelse, Dorte Crüger, til at efterlyse bedre kvalitetskontrol af arbejdet på kræftafdelingerne.

Kræftens Bekæmpelse ser eksempelvis gerne, at man indfører en certificering af kræftlæger.

Det mener regionsrådsformanden dog ikke vil løse problemet:

- At få et ekstra eksamensbevis er ikke garanti for, at man følger de kliniske retningslinjer. Det vigtigste er, hvordan opgaven løses i dagligdagen, og ikke om man har et ekstra certifikat, siger han.