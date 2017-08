Regionsformand ivrig efter at skrotte produktivitetskrav

Det glæder formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), at der efter en ny melding fra hans partiformand, Mette Frederiksen, nu tegner sig et politisk flertal for at afskaffe det årlige produktivitetskrav allerede til næste år.

- Det vil give et større fokus på kvalitet og dermed også et større pres på regionerne og sygehusene til at dokumentere, at de giver en bedre kvalitet, fordi det er det, som betyder noget for borgerne. Det er det, de spørger efter, siger han.

Med Socialdemokratiets tilslutning ser der ud til at være flertal uden om regeringen. Resten af rød blok samt Dansk Folkeparti har tidligere meldt deres ønske om at skrotte kravet.

Kravet går ud på, at landets sygehuse skal blive to procent mere effektive hvert år til den samme pris.

Bent Hansen mener ikke, at en afskaffelse af produktivitetskravet vil gå ud over den høje aktivitet, da det er et mål i sig selv.

- Vi skal stadig have en høj aktivitet, fordi det er jo en kvalitet. Men vi skal have den rigtige aktivitet, og det skal ikke bindes sammen med penge på den rigide måde, vi har i dag, siger han.

Socialdemokratiet har tidligere ønsket at vente med at afskaffe kravet, indtil man havde et nyt styringsredskab klar. Det har man endnu ikke. Men det er ifølge Bent Hansen heller ikke nødvendigt.

- Vi har så mange måder, vi måler kvalitet på i forvejen. Vi har de fælles nationale mål, der er aftalt med regeringen, og som Folketinget bakker op om. Det er kvalitetsmål. Der er kræftpakker, hjertepakker, der er så mange pakker. Nu skal vi løfte kvaliteten op, siger han.

Regionerne skal have vedtaget budgetter for næste år inden 1. oktober. Men ifølge Bent Hansen kan sygehusene godt nå at lave tilføjelser, hvis politikerne først når til enighed senere.