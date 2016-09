Artiklen: Regionerne kalder udredningsgaranti for et fejlskud

Regionerne kalder udredningsgaranti for et fejlskud

Sådan lyder reaktionen fra Charlotte Fischer, som er formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg, efter at 50 læger og psykologer i et åbent brev i Information advarer mod en udredningsgaranti på en måned.

Det er for tidspresset, at patienter inden for 30 dage skal have stillet en diagnose, når der er mistanke om en alvorlig psykisk sygdom.

Systemets krav om hurtige udredninger har skabt et tempo, hvor overmedicinering og mangelfulde diagnoser er en reel risiko for de psykisk sårbare børn, lyder det.

Charlotte Fischer kalder udredningsgarantien i psykiatrien for "et fejlskud".

- På børne- og ungeområdet tager det ofte længere tid at udrede et barn eller et ungt menneske. Det skyldes, at man skal rundt om rigtig mange mennesker for at finde ud af, hvad et ungt menneske fejler, siger Charlotte Fischer.

- Helt fra starten har vi hørt, at en udredningsgaranti på en måned er for presset. Derfor har regionerne advaret mod, at man lagde det så stramt, fordi det simpelthen kan gå ud over den faglige kvalitet, siger hun.

Siden 1. september sidste år har psykisk syge haft krav på hurtig udredning, der højst må vare en måned. Tidligere kunne patienter vente i månedsvis for at komme i psykiatrisk behandling.

- Der skal være tempo i udredningen og samtidig kvalitet. Det bør være muligt at tage hensyn til begge dele, og vi må nu tage en snak med Folketingets partier, siger Charlotte Fischer.

Hun påpeger, at psykiatrien de seneste år er blevet hårdt spændt for, i takt med at systemet må håndtere flere patienter.

- Vi bliver nødt til at tale meget mere om forebyggelse, og om hvordan vi får fat i børn og unge, når de begynder at vise tegn på mistrivsel, inden de er blevet rigtig syge, siger hun.