Regioner vil som minimum have udfaset krav til sygehuse

Forhandlingerne begyndte torsdag, og der er ingen tvivl om, at produktivitetskravet til sygehusene bliver det store stridspunkt.

- Vi går efter at få produktivitetskravet fjernet. Kan vi ikke få det hele, skal vi i hvert fald have det faset ud i løbet af 2018, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

De offentlige sygehuse har siden 2003 været underlagt et årligt produktivitetskrav. Det betyder, at de hvert år skal levere en større aktivitet for de samme penge.

Produktivitetskravet er på to procent om året. I kroner og ører betyder kravet, at sygehusene i år skal levere en produktionsværdi på cirka 1,3 milliarder kroner mere end sidste år.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke svare på, om en udfasning er en mulighed.

- Vi lavede allerede sidste år en aftale om at kigge på, hvilke andre styringsmekanismer, der kan være. Vi har nogle forsøg i gang. Det er forsøg, som ikke er afsluttet.

- Hvis jeg skal skifte et velfungerende system ud med noget andet, så vil jeg gerne vide, hvad det andet er, siger Kristian Jensen.

Kravet om, at sygehusene skal levere mere aktivitet til lavere pris, blev indført for at få has på meget lange ventelister.

I dag klager sygehuspersonalet over, at de løber livet af sig. Regionerne mener, at kravet skaber forkerte prioriteringer.