I regionerne mener man ikke at kritikken fra sundhedsministeren, Sophie Løhde (V), om øget pres i psykiatrien, er berettiget. I stedet bør man rette kritikken mod udformningen af udredningsgarantien, som trænger til at blødes op. Det mener formanden for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg.

Regioner vil opbløde udredningsgarantien i psykiatrien

- Vores fagfolk og psykiatere siger, at en udredningsgaranti på en måned næsten er umulig at gennemføre. Det går ud over, hvor grundigt vi kan udrede, siger hun.

Det er forkert at beskylde regionerne for ikke at forvalte pengene i psykiatrien ordentligt, det mener formanden for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg, Charlotte Fischer (R).

- Når man har med børn og unge at gøre, så skal man tale med rigtig mange forskellige mennesker såsom pædagoger, psykologer, lærere og pårørende. Det kan ofte ikke lade sig gøre inden for en måned.

Udmeldingen kommer, efter at sundhedsminister Sophie Løhde (V) kritiserer regionerne for at lægerne og psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien er så pressede, at det går ud over patienterne, som ofte bliver fejldiagnosticeret og overmedicineret.

Men hos de Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg mener formanden, at det er et spørgsmål om at opbløde udredningsgarantien og ikke kun, hvor mange milliarder psykiatrien har fået.

- Det her handler om at bløde op for en udredningsgaranti, og det synes jeg, vi skal sætte os ned med sundhedsministeren og finde ud af.

- Vi skal sikre, at vi fortsat har en udredningsgaranti, så børn og unge kommer relativt hurtigt til, men at den ikke er mere firkantet, end at vores læger har tid til en grundig og ordentlig udredning, siger hun.

Ifølge formanden har psykiatrien heller ikke fået nær så mange penge, som ministeren får det til at lyde som om.

- Indtil videre har regionerne kun fået godt en milliard kroner svarende til halvdelen af pengene, fordi pengene løber frem til 2018. Man skal huske, at kun en del af de 2,2 milliarder er til varig drift.

- En del af pengene skal derfor bruges på de fysiske rammer eller efteruddannelse. Så indtil videre har vi samlet set fået 500 millioner på over to år, som er til egentlig varig drift.

- Jeg synes ikke at nogen kan anklage os for at forvalte pengene dårligt. I alle fem regioner jagter vi måder, hvorpå man kan bruge pengene, og få mest muligt ud af dem, siger Charlotte Fischer.