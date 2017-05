Regioner vil nedbringe ventetid for migrænepatienter

Senest har Berlingske dokumenteret, at patienter i øjeblikket kan se frem til op til tre års ventetid, før de kan få behandling for kronisk hovedpine i det offentlige.

I regionerne har det høj prioritet at få ventetiden ned for patienter med kronisk hovedpine.

Årsagen til den lange ventetid er ifølge Ulla Astman, at der mangler neurologer i hele landet. Hun kalder hovedpineområdet for hårdt ramt.

- Vi prioriterer højt at få uddannet flere neurologer. Vi er også i gang med at rekruttere udenlandske neurologer i min egen region (Nordjylland, red.)

- Vi vil gerne forbedre indsatsen på området både i forhold til hovedpinepatienter og demenspatienter, siger hun.

Det er imidlertid ikke første gang, at formanden lover handling. Flere medier har tidligere beskrevet lange ventetider for behandling af hovedpine.

I 2015 sagde Ulla Astman til Jyllands-Posten, at ventetiden i det offentlige ville blive mindsket.

- Vi havde håbet på, at med flere neurologer kunne bringe ventetiden ned.

- Vi har nok undervurderet problemet. For samtidig med at vi har uddannet flere neurologer, er der også kommet flere opgaver. Ikke mindst i forhold til demensudredninger og behandling af demente.

- Der er stor efterspørgsel på neurologer, og der kan vi ikke følge med i øjeblikket, siger hun.

Spørgsmål: Er det her et tegn på, at I har nedprioriteret behandlingen af hovedpinepatienter?

- Nej, det er et tegn på, at der er kommet flere patienter til et område, hvor det er svært at rekruttere til. Vi har forsøgt at gøre rigtig meget, siger hun.

Ifølge Danske Regioner skal opgaven med at få uddannet flere neurologer løftes sammen med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Regionerne skal også undersøge, om andet personale såsom sygeplejersker kan overtage flere opgaver på klinikkerne. På den måde vil lægerne kunne behandle lidt flere patienter.

Flere private specialiserede tilbud til patienter kunne ifølge formanden også være en løsning.

I dag er der kun en privat klinik i Ringsted på Sjælland, der behandler patienter med kronisk hovedpine. Patienter på venteliste kan inden for en uge få plads på klinikken.