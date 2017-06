Regioner skal stramme op på brugen af konsulenter

Eksterne konsulenter er ikke købt bedst og billigst. Lovgivningen er ikke overholdt. Og der mangler dokumenterede overvejelser om behov for og omkostninger for køb af konsulenter.

- Statsrevisorerne finder, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter, skriver Statsrevisorerne.

De konstaterer desuden, at regionerne generelt ikke har strategier og retningslinjer for, hvornår og til hvilke formål konsulenter skal bruges

Alle fem regioner skal nu udarbejde strategier og vejledninger i forhold til brug af konsulenter udefra.

Regionerne brugte ifølge Statsrevisorerne cirka en milliard kroner på konsulentydelser i 2015. 81 procent af udgifterne blev brugt til konsulentydelser på it-området.

Hos Dansk Industri forstår man ikke dele af kritikken. Og det er ikke overraskende, at it-rådgivning fylder meget. Det siger branchedirektør i DI Rådgiverne Henriette Søltoft:

- Hele den offentlige sektor er inde i en gennemgribende forandring ikke mindst på digitaliseringsområdet.

- Regionerne har især brugt private it-konsulenter, og det afspejler, at der er store digitaliseringsprojekter i gang i regionerne - eksempelvis i sygehussektoren, siger hun.

Henriette Søltoft påpeger, at konsulenterne typisk hentes ind til opgaver for at tilføre specialistviden og faglige kompetencer.

- Ved at bruge rådgivere og konsulenter udefra sikrer man, at de rette kompetencer er til stede i den periode, hvor de skal bruges.

- Når regionerne hyrer eksterne konsulenter til at løse komplekse opgaver, er det et udtryk for en fornuftig arbejdsdeling, hvor regionerne fokuserer på deres kerneopgaver og køber bistand udefra, når de ikke selv besidder kompetencen, siger Henriette Søltoft.

Statsrevisorerne overvåger, at statens - og dermed skatteborgernes - penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes lovligt og effektivt.