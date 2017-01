Regioner hyrer vagtværn til psykiatriske afdelinger

Private vagtfirmaer hjælper til med at dæmpe antallet af konflikter i psykiatrien flere steder i landet.

Blandt andet på Risskov Hospital har man indsat vagtværn med narkohunde for at tage eventuelle tilspidsede situationer i opløbet.

I et forsøg på at undgå konfliktsituationer har flere regioner indgået aftaler med vagtfirmaer, der skal forbedre sikkerheden på de psykiatriske afdelinger.

- Vagterne skal ikke signalere magt, men et overskud. Vi skal ikke have nogen ind med store overarme, siger Gert Pilgaard Christensen, der er direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

Region Hovedstaden samarbejder med et privat vagtværn på Psykiatrisk Center Skt. Hans i en midlertidig ordning.

Og i Region Sjælland har man på de tre almenpsykiatriske afdelinger fem sikkerhedsmedarbejdere gående på en aftale, der udløber med udgangen af året.

Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogernes Landsforbund, mener at det er et skridt i den helt forkerte retning.

- Det er de forkerte muskler, man sætter ind med, og det kan virke decideret utrygt og konfliktoptrappende.

- Og det er det sidste, disse udsatte mennesker har brug for, siger han til avisen.dk.

Benny Andersen foreslår i stedet, at man tilfører afdelingerne flere ressourcer i form af højere normering og flere sengepladser.