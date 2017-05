Region kræver over 200 millioner fra konkursramte Bios

Region Syddanmark står for halvdelen af det samlede krav, der er indgivet mod konkursboet efter ambulanceselskabet Bios.

Ifølge Mogens Sehested, der er økonomidirektør i Region Syddanmark, er over 200 millioner af dem regionens.

Det skriver Fyens.dk og Fyens Stiftstidende.

Det samlede krav er mere end 17 gange så stort som de aktiver, der er tilbage i konkursboet.

Der vil ikke komme mere ind, medmindre Konkurrencestyrelsen vurderer, at regionens tidligere ambulancetjeneste, Falck, har modarbejdet Bios' overtagelse og dermed åbner for, at konkursboet kan gøre krav mod Falck.

Bios, som overtog ambulancedriften i det meste af Syddanmark efter Falck i september 2015, gik konkurs i sommeren 2016.

Det skete, efter at det kom frem, at regionen havde udbetalt 31,7 millioner kroner til det kriseramte selskab ved en fejl et halvt år forinden.

Men da fejlen blev opdaget, havde Bios brugt pengene, og selskabet kunne derfor ikke betale dem tilbage. Herefter begærede regionen selskabet konkurs.

Af regionens samlede krav på over 200 millioner kroner udgør godt 40 millioner udbetaling af løn til de tidligere ansatte i Bios, som regionen har overtaget i forbindelse med oprettelsen af selskabet Ambulance Syd.

Ambulance Syd kører nu ambulancerne i størstedelen af regionen.

Region Syddanmark havde forpligtet sig til at udbetale manglende løn til redderne, da Lønmodtagernes Garantifond afviste det. Hvis regionen får medhold i dette krav, vil man står forrest i køen blandt de øvrige kreditorer.

Regionen har også et krav på 31,7 millioner kroner, der udgør en fejludbetaling til Bios, inden virksomheden gik konkurs.

Formand for Regionsrådet i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) erkender, at der på nuværende tidspunkt ikke er meget at hente i konkursboet.

Hun mener dog, at alle muligheder skal efterprøves i tilfælde af, at der kommer flere penge i boet.