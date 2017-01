Region Syddanmark vil gardere sig mod fremtidige kræftfejl

Hun vil nu fokusere på at undgå en gentagelse i regionen.

- Vi må sikre os, at vi har nogle kontrolprocedurer, så vi er helt sikre på, at man får indarbejdet det korrekt, hvis der sker ændringer og tilpasninger, siger hun.

- Det er en fejl, der ikke skal ske. Det beklager vi selvfølgelig rigtig meget og sender en undskyldning til dem, der er blevet berørt af det her.

Stephanie Lose uddyber, at man ikke havde grund til at tvivle på systemet, der betød, at 811 kvinder ved en fejl blev indkaldt for sent til en supplerende kræftundersøgelse.

Hvis den såkaldte mammografiscreening viser "uregelmæssigheder", der kan være tegn på brystkræft, tilbydes kvinden en supplerende undersøgelse, der skal afgøre, om der er tale om brystkræft.

I 2014 præciserede Sundhedsstyrelsen, at den supplerende undersøgelse skal tilbydes senest 14 kalenderdage, fra mistanken om kræft opstår.

Men i 811 tilfælde er den garanti ikke blevet overholdt. 138 af dem har efterfølgende fået konstateret brystkræft.

Helt konkret har Region Syddanmark talt ventetidsgarantien, fra patienten fik konstateret kræft i stedet for det tidspunkt, hvor mistanken om kræft opstod.

Fejlen blev først opdaget, da Region Syddanmark fik en henvendelse fra den database, der samler registreringerne.

Ifølge Stephanie Lose fik regionen besked, fordi der var en "uensartet registreringspraksis".

Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes en røntgenundersøgelse af brystet.