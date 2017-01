Region Syd vil drive ambulancer lige så billigt som Bios

Beslutningen kommer efter, der er lagt sidste hånd på budgettet for Ambulance Syd, der fremover skal drive ambulancerne for regionen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været et hektisk forløb.

- Men jeg er rigtig glad for, at vi i samarbejde med medarbejderne i Ambulance Syd er kommet så langt på så kort tid, og at vi kan drive ambulancerne indenfor en fornuftig økonomi, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Ambulance Syd er det selskab, der skal varetage ambulancedriften, efter det private selskab Bios gik konkurs i sommeren 2016, og regionen hjemtog driften.

Ifølge regionen har man regnet på, hvad det vil koste at drive selskabet Ambulance Syd i forhold til, da regionen udbetalte penge til Bios.

Her fremgår det, at regionen i normale driftsår forventer at drive ambulancerne for 400 millioner om året, hvilket kun er én million kroner mere, end kontrakten med Bios lød på.

Det er samtidig cirka 84 millioner kroner årligt under det beløb, som Falck A/S bød for at køre ambulancer i det samme område i forbindelse med udbuddet i 2014.

Ifølge regionen er det bedre at vælge Ambulance Syd til trods for, at regionen har afholdt en række udgifter i forbindelse med konkursen af Bios.

Det skyldes, at Ambulance Syd ifølge regionen vil være billigst set over en tiårig kontraktperiode.

På mødet i regionen har flere af de tidligere Bios-redderes løn også været diskuteret.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) har afvist at dække en del af Bios-reddernes ubetalte løn.

Det har fået regionsrådet til at beslutte at udbetale de krav fra redderne, der er dokumenterede og berettigede.

Herefter vil de selv undersøge mulighederne for at få Lønmodtagernes Garantifonds afgørelse omgjort.