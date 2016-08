Region Hovedstaden skal fyre sygeplejersker, og Region Sjælland har samtidig 250 ubesatte sygeplejerskestillinger. Formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), undersøger derfor muligheden for at ansætte nogle af de sygeplejersker, der skal fyres i hovedstaden.

Region Sjælland vil ansætte Hovedstadens fyrede sygeplejersker

Region Sjælland anser Hovedstadens besparelser som en oplagt mulighed for at ansætte flere sygeplejersker.

Den situation må kunne vendes til noget positivt, mener Region Sjælland.

Formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), er i fuld gang med at forhandle med Region Hovedstaden for at undersøge, om han kan lave en aftale om at ansætte nogen af de sygeplejersker, der skal fyres i hovedstaden.