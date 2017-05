Det kom samtidig med, at virussen WannaCry låser computere verden over i et globalt angreb med det såkaldte "ransomware".

Alle Region Hovedstadens hjemmesider var ude af drift mandag middag. Omkring klokken 13 er hjemmesiderne dog umiddelbart oppe at køre igen.

- Der er tale om generelle driftsforstyrrelser, som skyldes en teknisk fejl, og der er således ikke noget, der tyder på, at nedbruddet skyldes weekendens internationale hackerangreb.

- Vi arbejder på højtryk for at løse problemerne, og så snart fejlen er rettet, oplyser vi dette på regionens twitterprofil og via pressen, skrev regionen i en mail til Ritzau omkring klokken 12.45 mandag.

På hjemmesiden stod der, at: "Region Hovedstadens hjemmesider, herunder alle hospitalers hjemmesider, er midlertidigt utilgængelige."

I weekenden blev hundredtusindvis af computere verden over angrebet af virussen WannaCry. Den låser computere og kræver løsepenge for at låse dem op.