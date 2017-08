Regeringspartier er delt om burkaforbud

Selv hvis det lykkes Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, at overtale sit parti til at gå ind for et burkaforbud, vil der stadig være modstand mod det i regeringen.

- Vi tror ikke på, at det vil hjælpe de kvinder. For mig at se er det et symbolpolitisk forslag, der ikke vil hjælpe noget i den virkelige verden, siger hun.

Venstres folketingsgruppe holder sommergruppemøde fredag.

Og i den forbindelse vil udlændingeordfører Marcus Knuth forsøge at overbevise sine partifæller om, at Venstre bør støtte et forbud mod heldækkende beklædninger, som altså vil omfatte de muslimske klædedragter burka og niqab.

Det skriver Jyllands-Posten fredag.

Der har været en stor principiel modstand i Venstre imod at lovgive om folks beklædning. Marcus Knuth mener dog, at en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ændret det billede.

Domstolen har nemlig blåstemplet, at den belgiske stat må lovgive imod, at folk har beklædning på, der dækker ansigtet.

Men for Liberal Alliance er det et principielt spørgsmål.

- Liberal Alliance er optaget af frihed og er naturligvis interesseret i at hjælpe mennesker, der får frataget muligheden for at leve frit, men vi har svært ved at se, at et burkaforbud er løsningen, forklarer Lindahl.