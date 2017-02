Regeringens udrejsecenter lever ikke op til sit navn

Kun én af beboerne på Udrejsecenter Kærhovedgård er rejst ud af landet. 21 har fået lov at flytte derfra.

Sådan er det imidlertid ikke gået. Jyllands-Posten fortæller, at blot en enkelt beboer er rejst ud siden da.

Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast åbnede for knap et år siden og var ment som sidste stop, inden afviste asylsøgere skulle ud af landet.

Samtidig har 21 af beboerne fået lov at rejse fra centret igen, blandt andet fordi de har fået genoptaget deres sag.

Det huer ikke Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Det sender det signal, at hvis man bare gør sig besværlig, trækker tiden og klager, så har man alligevel en chance for at blive i Danmark, siger han til avisen.

Også Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen, mener at det går for langsomt med at få afviste asylsøgere sendt ud af landet.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) melder dog hus forbi til sine kritikere.

- Det er udlændingemyndighederne, der vurderer, om der er grundlag for at genoptage en asylsag, og jeg må ikke blande mig i konkrete asylsager, skriver hun i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Forholdene på udrejsecenter Kærshovedgård, der er indrettet i et tidligere åbent fængsel, er blevet kritiseret for at være uegnet til formålet.