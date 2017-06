Regeringens romalov møder kritik i høringssvar

Planen er således, at der skal kunne stemmes om lovforslaget i Folketinget 14. juni.

Lovforslaget, der skal dæmme op for uro med udenlandske hjemløse i København, skal hastebehandles inden sommerferien.

Fredag blev høringssvarene til lovforslaget, der skal skærpe straffene for "utryghedsskabende tiggeri", så offentliggjort.

Forslaget møder kritik fra flere parter, der er blevet bedt om at vurdere det.

- Vi tror ikke, at forslaget vil afhjælpe det generelle problem, og vi tror heller ikke, at det vil afhjælpe problemet lokalt.

- Tværtimod tror vi, at det vil skabe endnu større problemer for udenlandske hjemløse, der i forvejen er hårdt pressede, skriver De hjemløses landsorganisation, SAND, blandt andet i et høringssvar.

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) er heller ikke begejstret.

- DKR arbejder for at fastholde det høje tryghedsniveau i København.

- Vi finder dog ikke, at det konkrete lovforslag medvirker til, at problematikken omkring tiggeri bliver løst eller reduceret, skriver sekretariatschef Anna-Karina Nickelsen i høringssvaret.

Rådet for Socialt Udsatte mener ikke, at lovforslaget forholder sig til de problemer, som hjemløse har, og hvordan de bør løses.

De mener ligeledes, at problemerne, som lovforslaget vedrører, har eksisteret længe.

- Uanset om der er tale om danske eller udenlandske hjemløse, er det Rådets opfattelse, at der er tale om et yderligere pres på meget udsatte menneskers forsøg på at opretholde loven, skriver formand Jann Sjursen.

Fredag meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at reglen om skærpet fængselsstraf ikke kun kan gælde for udlændinge.

Det havde Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ellers ønsket.

- Det vil hverken være foreneligt med Danmarks internationale menneskeretlige forpligtelser eller EU-retten at afgrænse anvendelsesområdet (...) helt eller delvist til gerningsmænd, der er udenlandske statsborgere, sagde Pape Poulsen fredag i et folketingssvar.