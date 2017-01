Regeringen vil teste megamøller i centre i Nordvestjylland

Uroen om testcentret Østerild i Thy har for længst lagt sig, og nu vil regeringen udvide to vindmøllecentre.

Regeringen har tirsdag fremlagt en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre ved den jyske vestkyst.

De to centre skal udvides med henholdsvis tre og to nye pladser, og regeringen lægger op til, at der kan etableres højere møller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre.