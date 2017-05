Regeringen vil tage flere opgaver fra kommunerne

Regeringen vil have landets 98 kommuner til at give en række opgaver fra sig. I stedet skal opgaverne samles i nogle større centre. Der er tale om opgaver såsom it-drift, vedligeholdelse af veje og bogholderi.

Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

Kommunernes Landsforening (KL) protesterer mod idéen. Formand for KL, Martin Damm (V), peger på "spøgelset fra Skat" og opfordrer regeringen til at droppe forslaget.

Med spøgelset fra Skat henviser han til den centralisering den daværende VK-regering lavede med kommunalreformen. Her blev kommunernes skatteinddrivelse taget fra kommunerne og samlet i fem centre.

Centrene har siden haft store problemer med at løse deres opgaver.

Det er minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der står bag regeringens forslag. Det bliver konkret til udspillet "fælles løsninger".

Idéen er, at staten, regionerne og kommunerne skal spare "et anseligt milliardbeløb over fem år" ved at samle en række opgaver.

- Det har aldrig været nogen naturlov, at alle 98 kommuner skal have hver deres lønadministration, it-drift eller afdeling for vejvedligeholdelse, siger Sophie Løhde til Jyllands-Posten.

- Der er masser af penge at hente til bedre velfærd ved at samle kommunernes administration i færre enheder.

Hun præsenterer forslaget for kommunerne, når de i næste uge genoptager økonomiforhandlingerne med regeringen.

Ministeren afviser KLs henvisning til "spøgelset fra Skat" og peger på Udbetaling Danmark, der udbetaler eksempelvis boligstøtte og folkepension, som et succesrigt eksempel.

Overfor Jyllands-Posten udtrykke professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh skepsis overfor forslaget.

- Kommunerne har så forskellige systemer, at der nemt kan opstå problemer, der langt overskygger gevinsterne. Faren ved den slags øvelser er, at det ender i endnu en centraliseringsfiasko, siger han.