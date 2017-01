Regeringen vil stoppe terrorpropaganda på nettet

- Vi skal forhindre, at flere sårbare unge mennesker bliver radikaliserede og ender med at støtte terrororganisationernes modbydelige ideologi.

Der skal gøres mere for at forhindre radikalisering. Derfor kommer regeringen med et nyt lovforslag, som skal tage kampen op mod ekstremisme og radikalisering.

- Det er afgørende for trygheden her i landet, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

Helt konkret fokuseres der på fire områder i lovforslaget. Hjemmesider med terrorpropaganda skal kunne blokeres, og udbredelse af terrorpropaganda skal gøres strafbart.

Desuden skal det være slut med at være fremmedkriger på offentlig ydelse, og radikaliserede indsatte, der er dømt for terror, skal deltage i et program for at blive prøveløsladt.

- Med det nye lovforslag sætter vi ind for at forhindre propagandaen i at blive spredt.

- Det gælder både online, hvor det skal være muligt at blokere hjemmesider, som terrororganisationer bruger til at sprede propaganda på. Og det gælder i fængslerne, hvor indsatte skal motiveres til at bryde med det radikaliserede miljø.

- Endelig sætter vi en stopper for, at fremmedkrigere, der for eksempel rejser til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, kan finansiere deres rejse med offentlige ydelser, siger Pape.