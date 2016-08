Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard, er bekymret og forbløffet over forslaget til en ny finanslov, siger han (arkivfoto).

Regeringen vil skære i løn til forsvarsadvokater

Advokater er forbløffede over, at salærer skal skæres med 11 millioner. Begrundelsen holder ikke, mener de.

Kritikken retter sig blandt andet mod begrundelsen for indgrebet - nemlig at salærtaksterne er blevet forhøjet ud over stigningen i priser og løn. Påstanden holder ikke, lyder det.

- Præmissen er ikke korrekt, siger forsvarsadvokaternes formand, advokat Kristian Mølgaard.

Og direktøren i Danske Advokater supplerer kritikken:

- Det her er et eksempel på, at hvis man piner data længe nok, tilstår de til sidst, siger Paul Mollerup.

I forslaget til den nye finanslov hedder det, at man forventer, at salærtaksten reduceres. Dette undrer direktøren sig over. I dag er det nemlig præsidenterne for de to landsretter, der fastsætter de vejledende salærtakster.

- Det er et principielt problem og strider imod magtens tredeling, mener Paul Mollerup.

- Det står i retsplejeloven, at det er domstolene, der fastsætter salæret. Men nu ser det ud til, at Finansministeriet vil overtage opgaven, siger Paul Mollerup.

I dag er taksten 1700 kroner per time i retten. I 2009 var taksten 1450 kroner.

- Man tager slet ikke hensyn til, at der har været et stort efterslæb i mange år, siger Kristian Mølgaard.

- Forsvarere er betydeligt ringere aflønnet end andre advokatgrene, tilføjer han. Derfor kan nedskæringen betyde, at det bliver sværere at få dygtige advokater til at arbejde med straffesager, frygter han.

- Der er tale om en generel forringelse af forsvaret af individet - og det sker samtidig med, at der lægges op til hårdere straffe og flere penge til politi og anklagemyndighed, mener Kristian Mølgaard.