Regeringen vil sende udlændinge hjem for 125 millioner

Det sker, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har indgået en aftale med den nigerianske regering om styrket samarbejde om blandt andet hjemsendelser.

Regeringen vil bruge 125 millioner kroner til at hjemsende afviste asylansøgere. Det skal ske efter et noget-for-noget-princip, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Hjemsendelse af afviste asylansøgere er en meget høj prioritet for regeringen, udtaler Ulla Tørnæs i pressemeddelelsen.

- Derfor har vi gjort en række tiltag for at styrke hjemsendelsesarbejdet, og vi fortsætter med at styrke indsatsen.

- Når vi skal begrænse den ukontrollerede migration, er det helt afgørende, at vi gennem det langsigtede udviklingssamarbejde bekæmper årsagerne til, at mennesker vælger at risikere livet på en håbløs tur mod Europa.

De 125 millioner kroner er fordelt med 50 millioner kroner i 2017 og 75 millioner kroner i 2018. Pengene skal ikke kun bruges på afviste nigerianske asylansøgere.

De kan også bruges til hjemsendelse af afviste asylansøgere fra andre lande, for eksempel Afghanistan.