Regeringen vil sende kvoteflygtninge hjem til Somalia

Det er ikke set før, at Danmark undersøger, om opholdstilladelser til kvoteflygtninge kan inddrages.

Somalierne er blevet genbosat i Danmark via FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR.

Omkring 100 somaliske kvoteflygtninge kan risikere at få inddraget deres opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen er nemlig i gang med at undersøge, om Danmark kan sende dem hjem.

Udlændingestyrelsens undersøgelse fik i efteråret FN's vicehøjkommissær for flygtninge, Volker Türk, til at sende et brev til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Genbosætning er bredt anerkendt som en varig løsning frem for en midlertidig, skriver Volker Türk blandt andet i brevet ifølge Information.

Det er asylchef for Dansk Flygtningehjælp, Eva Singer, enig i. Hun har ikke set før, at opholdstilladelser til kvoteflygtninge bliver undersøgt, om de kan trækkes tilbage.

- Det er meget usædvanligt at undersøge og eventuelt inddrage opholdstilladelser for flygtninge, der er kommet til Danmark via UNHCR.

- Mig bekendt har man ikke gjort det før med henvisning til ændrede forhold i hjemlandet, som der er tale om her, siger Eva Singer til avisen.

Asylchefen fortæller, at der siden 2005 har været en lovgivningsmæssig mulighed for det.

Flygtningenævnet har ifølge Information vurderet, at forholdene i Somalias hovedstad, Mogadishu, er forbedret, så den blotte tilstedeværelse i byen ikke længere kan give ret til asyl.

Ud over de omkring 100 kvoteflygtninge undersøger Udlændingestyrelsen derfor også, om 1100 andre somaliske flygtninge kan få inddraget deres opholdstilladelse og blive sendt hjem.

Tæller man ægtefæller og børn med er det i alt omkring 1450 somaliere, som får undersøgt deres forhold.

Men UNHCR er ikke enig i, at forholdene i den somaliske hovedstad skulle være blevet bedre.

- UNHCR vurderer, at den generelle sikkerhedssituation i Mogadishu og det sydlige og centrale Somalia fortsat er ustabil, skriver Volker Türk i sit brev til Støjberg ifølge Information.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra Støjberg samt svar på om ministeren har svaret vicehøjkommissær Volker Türk.