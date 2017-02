Regeringen vil sætte tryk på salget af varmepumper

Boliger med oliefyr i områder, hvor mulighederne er små, skal have hjælp til at skifte til varmepumper.

Varmepumper er billigere i drift og bedre for miljøet end oliefyr, men kan koste op mod 150.000 kroner i installation og indkøb. Det kan være en stor investering for forbrugerne, og her skal regeringens forsøgsordning hjælpe.

Den vil hjælpe selskaber til at sælge varmepumper på abonnement, så brugerne ikke skal have alle pengene op ad lommen på én gang.

- Vi vil gerne den grønne omstilling. Ikke mindst i de dele af landet, hvor der i dag ikke er mulighed for fjernvarme eller naturgas.

- Der vil vi gerne give muligheden for, at man kan få en varmepumpe, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Ifølge ministeriet er der 140.000 bygninger i Danmark, der har et oliefyr. Forsøgsordningen skal i første omgang give støtte til 1750 skift fra oliefyr til varmepumper via abonnementsordningen.

- Det handler om at skabe en ny mulighed, hvor man i stedet for at skulle købe en varmepumpe får muligheden for at leje en. Dermed er der en række familier, der ikke kan lægge 100.000 til 150.000 kroner, som kan få en varmepumpe, siger Lars Christian Lilleholt.

Han mener, at ordningen og støtten ikke har som formål at få en anselige andel af de danske oliefyr væk på den korte bane.

- Dette her handler om at få sat en udvikling i gang for at skabe et marked, der vil give mange flere mulighed for at skifte til en varmepumpe.

- Der er i de seneste år solgt omkring 5000 varmepumper om året. Dette her skal give flere mulighed for at skifte.

- Vi har en målsætning om, at halvdelen af Danmarks energiforbrug i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Skal vi nå den, så er det afgørende, at også huse uden for fjernvarmenettet kan skifte fra olie, siger ministeren.