Regeringen vil sænke skat på aktier

Regeringen foreslår konkret at lempe beskatningen af aktieindkomst ved at forhøje progressionsgrænsen fra 52.900 kroner til 100.000 kroner.

Det er et af de centrale tilbud fra regeringen i et forsøg på at øge danskernes lyst til at investere i virksomheder.

I dag slipper danskerne med 27 procent i skat af de første 52.900 kroner. Derefter skal man betale 42 procent i skat. Regeringen foreslår nu, at danskerne slipper med 27 procent i skat op til de 100.000 kroner.

Det fremgår af regeringens erhvervs- og iværksætterudspil, som præsenteres onsdag. Regeringen mener, at der er tale om en "markant reduktion i gennemsnitsskatten" for danskere med aktier.

- Det vil tilskynde til at øge andelen af husholdningernes opsparing, der er placeret i aktier. Det skal ses i lyset af, at Danmark er kendetegnet ved en relativt høj aktieindkomstbeskatning sammenlignet med andre lande, hedder det i udspillet.

Regeringen skønner, at forslaget vil koste 270 millioner kroner efter tilbageløb og adfærd i 2025.

Forslaget af et af i alt 22 initiativer i udspillet, der samlet set vil koste 12 milliarder kroner at gennemføre frem mod 2025.

Som del af udspillet vil regeringen også sænke takten for at køre over Storebælt med 25 procent. Man afskaffer en række afgifter på erhvervslivet og giver også bedre vilkår for investeringer via investeringsforeninger og medarbejder aktier.

Formålet er at "forkæle erhvervslivet" siger erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) forud for præsentationen onsdag:

- Danmark er et lille land. Alligevel er vi et land, som har skabt nogle globale erhvervssucceser. I tusindvis af job, som vækker respekt i udlandet.

- Det kunne være Lego, det kunne være Mærsk, det kunne være Carlsberg. Det er en succes, som vi skal fortsætte med, så vi skaber rigtig mange arbejdspladser med et godt erhvervsklima i Danmark.

- Hvis vi også i fremtiden skal have global succes, så er det vigtigt, at vi har fokus på en stærk aktiekultur, en stærk erhvervskultur. Og derfor kommer vi med en stribe forskellige forslag, som har et formål: Det er at forkæle erhvervslivet, siger Brian Mikkelsen.