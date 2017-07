Regeringen vil presse billetpriser ned i Københavns Lufthavn

Han fremlægger regeringens strategi for Københavns Lufthavn i Kastrup sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Vi er i Danmark blevet vant til at have gode flyforbindelser året rundt. Det er dog bestemt ikke noget, som vi på kort eller langt sigt kan tage for givet, siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

- Der er både i Europa og i Norden en stadig skarpere konkurrence om at tiltrække nye flyforbindelser og få flere daglige afgange til vigtige destinationer, siger Ole Birk Olesen.

Det styrker økonomien og øger bruttonationalproduktet, når luftfarten skaber større tilgængelighed til omverden. Det viser en rapport fra Copenhagen Economics.

- Flyruter spiller også en central rolle i forhold til at skabe vækst i turismen, og god tilgængelighed via luftfarten er vigtig og skal prioriteres og udvikles, så Danmark får del i den kommende globale turismevækst, siger Brian Mikkelsen.

Regeringen støtter Københavns Lufthavns mål om at nå 40 millioner passagerer. Derfor er der brug for at justere reguleringen af lufthavnen.

Københavns Lufthavne frygter for konsekvenserne af regeringens planer. Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

- Københavns Lufthavne er formelt blevet informeret om, at regeringen, som en del af den nationale luftfartsstrategi, har anbefalet ændringer af luftfartsreguleringen.

- Det er muligt at sådanne ændringer kan have væsentlig negativ indvirkning på lufthavnens strategi, forretning og økonomi, skriver lufthavnen.

Regeringen vil forhandle den ny strategi med partierne, som står bag forliget om planloven fra juni 2016.

Når de endelige ændringsforslag er på plads, vil Københavns Lufthavne analysere effekterne af den nationale luftfartsstrategi, lyder det.