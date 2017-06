Regeringen vil nedlægge Skat fra næste år efter 13 års virke

De syv nye styrelser skal være i drift fra 1. juli 2018 ifølge meldingen fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Beslutningen kræver ifølge skatteministeren ikke lovgivning, da det er noget, regeringen frit kan gøre.

Dermed vil Skat blive begravet, blot 13 år efter at det blev etableret i 2005.

Skatteministeren ønsker mandag aften ikke at svare på spørgsmål fra Ritzau, oplyser ministeriet.

Han vil i stedet præsentere planen tirsdag formiddag med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde i Statsministeriet.

Planen kommer efter nogle år, der har været præget af en række skandalesager i Skat.

Flere politiske aftaler har været søsat for at komme problemerne til livs.

- Derfor er jeg nået frem til, at i stedet for at bruge penge på lappe på et Skat, der ikke leverer eller løfter opgaverne, og som - hvis vi skal være ærlige - aldrig rigtig har fungeret, så ophører Skat helt med at eksistere, siger skatteministeren til Berlingske.

Problemet er ifølge skatteministeren, at alt for mange opgaver er blevet centraliseret.

- Det har været på bekostning af fagligheden. Det arbejdsområde, som Skat har arbejdet med, har simpelthen været for bredt. Det er ikke noget, nogen har ønsket, men det er det, der kan ske, når man bygger så stort et system op, siger han.

Flere af de syv nye styrelser er allerede blevet annonceret igennem forskellige politiske aftaler.

Hidtil har det dog været uklart, hvad der skulle ske med eksempelvis person- og erhvervsskatter, og hvad tidsplanen var.