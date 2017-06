Regeringen vil lade dødssyge patienter vælge hurtigere død

Til efteråret vil regeringen sikre, at alvorligt syge patienter får øget medbestemmelse ind i døden. Livsforlængende behandling skal kunne stoppes eller undlades, så døden indtræffer hurtigere.

Forslaget har opbakning fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

- Man skal via behandlingstestamenter kunne træffe valg om, hvornår igangværende behandling skal kunne afsluttes eller slet ikke sættes i gang, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.

I Danmark er aktiv dødshjælp, hvor en læge eksempelvis med en overdosis morfin afslutter et andet menneskes liv, forbudt. Sundhedsministeren afviser, at de kommende ændringer vil åbne for aktiv dødshjælp.

Regeringen vil derimod skabe klarhed over såkaldt passiv dødshjælp. Det dækker over tilfælde, hvor læger er med til at fremskynde døden fra den oprindelige sygdom.

Det sker ved enten at stoppe livsforlængende behandling eller med medicin lindre en døende. På den måde indtræffer døden hurtigere end ellers.

Etisk Råd har to gange tidligere afvist en anbefaling om at indføre aktiv dødshjælp.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser også at åbne op for den praksis.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ser gerne, at Folketinget inddrager læger og patientforeninger i udfærdigelsen af lovforslaget.

Han beskriver området som "kompliceret" både juridisk og etisk.

- Når Folketinget ønsker at ændre på lovgivningen i forhold til, hvornår læger kan afbryde en behandling, der understøtter livet på en patient, forventer jeg, at det går i dialog med os og patientforeningen, så den bliver til gavn og en hjælp til lægen i den konkrete situation, siger han til Ritzau.