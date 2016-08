Send til din ven. X Artiklen: Regeringen vil kun give børnecheck til tre børn per familie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regeringen vil kun give børnecheck til tre børn per familie

Der skal loft over børnechecken, så der kun gives penge til tre børn per familie, lyder det i 2025-plan.

Danmark - 30. august 2016 kl. 19:57 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til regeringen, skal forældre kun kunne få børne- og ungeydelse - også kaldet børnecheck - for tre børn. Det fremgår af regeringens bud på en helhedsplan for dansk økonomi frem mod 2025. Desuden vil regeringen indføre et "gradueret loft" over børnechecken, hvor satsen per barn reduceres med antallet af børn.

- Regeringen foreslår, at det yngste og næstyngste barn får 100 procent af ydelsen, mens det tredje yngste barn får 75 procent af ydelsen. Der gives ikke ydelser for yderligere børn, lyder det i 2025-planen, der er fremlagt tirsdag. - Det afspejler et gradvist aftagende forbrugsbehov for hvert ekstra barn, idet større familier har en række stordriftsfordele. Desuden ønsker regeringen at øge det såkaldte optjeningskrav, så tilknytningskravet til Danmark hæves fra to til fem år indenfor de seneste 10 år.