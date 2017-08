Regeringen vil kontrollere hvem der opretter friskoler

Forældre, der vil oprette en friskole, skal i fremtiden først overbevise Undervisningsministeriet om, at de er demokrater. Ellers kan de blive nægtet tilladelse til at oprette en friskole.

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger dermed op til at ændre friskoleloven, så retten til at oprette en friskole begrænses.

For nylig blev tilsynet med friskolerne strammet, så de skal leve op til et krav om at forberede eleverne til "frihed, folkestyre og demokrati".

Det skete blandt andet for at øge kontrollen med de såkaldte muslimske friskoler, skriver Jyllands-Posten.

Nu går regeringen efter retten til at oprette nye skoler.

- Vi vil sikre, at der ikke åbner nye skoler, som ikke lever op til det krav, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Jyllands-Posten.

Fremover skal kredsen bag en ny friskole sende en ansøgning til Undervisningsministeriet, hvis det står til regeringen og DF.

Her skal kredsen forklare, hvordan den vil forberede eleverne til at leve i et demokrati.

Hvis ministeriet ikke er overbevist, kan det undersøge personerne bag friskolen nærmere, skriver Jyllands-Posten.

Undervisningsministeren nævner som eksempel, at en skolekreds, der sætter religiøse love over verdslige love, kan få afslag på at oprette en friskole.

Hun nævner også, at det kan give afslag, hvis nogen i skolekredsen tidligere har været en del af skolekredsen på en friskole, som har fået frataget statstilskuddet, fordi skolen ikke levede op til kravet om frihed og folkestyre.

Dansk Folkepartis skoleordfører, Alex Ahrendtsen, håber, at lovændringen vil forhindre, at der oprettes nye muslimske friskoler.

- I dag er reglerne for at oprette en friskole baseret på tillid, men desværre har nogle skoler udnyttet den tillid, siger han.

Både Socialdemokratiet og SF støtter forslaget, mens De Radikale er kritiske.

Siden 1855 har danske forældre kunnet vælge at oprette en friskole som et alternativ til den offentlige grundskole.