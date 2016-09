Forsvarsminister Peter Christensen og vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen vil fremover rejse til USA løbende for at sikre, at den amerikanske kampfly-producent Lockheed Martin overholder sine løfter om at investere op mod 36 milliarder kroner i dansk forsvarsindustri.

Regeringen vil holde kampfly-producent i ørerne

To ministre skal jævnligt til USA for at sikre, at kampflyproducent holder løfte om investeringer i Danmark.

Producenten, Lockheed Martin, har i forbindelse med det danske valg af F-35'eren varslet, at den vil skabe omsætning for omkring 36 milliarder kroner i den danske forsvarsindustri. Men indtil nu er der blot indgået kontrakter for knap 2,5 milliarder kroner.

To danske ministre skal for fremtiden jævnligt flyve til USA for at holde den amerikanske producent af Danmarks kommende kampfly, F-35 Ligthning II, til ilden.

Derfor har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og forsvarsminister Peter Christensen (V) i denne uge været i USA for at presse på for, at de flotte ord også bliver ført ud i livet.

- Det er det helt centrale punkt. Vi bliver nødt til at have vished for, at det ikke bare er fugle på taget, men at det også materialiserer sig i nogle konkrete ordrer.

- Derfor kommer forsvarsministeren og jeg fremover til at aflægge besøg hos Lockheed Martin løbende for at følge op på, hvordan det går med målsætningerne, siger Troels Lund Poulsen fra den amerikanske hovedstad, Washington DC.

Her deltog han onsdag i en særlig industridag, hvor 18 danske firmaer fik lejlighed til at trykke hænder med toppen af den amerikanske forsvarsindustri i håbet om at få en bid af kagen, når der i alt skal produceres - og siden hen serviceres - op mod 3000 F-35'ere.

Forinden havde ministrene besøgt Lockheed Martins enorme fabrikskompleks i Fort Worth i Texas, hvor de første 180 F-35-kampfly allerede er rullet ud af hangaren.

Og det var ifølge forsvarsministeren en positiv oplevelse.

- Der har været bump på vejen, men flyet var faktisk længere i sin udvikling, end jeg havde indtryk af, så jeg blev bestemt bestyrket i, at F-35'eren er det rigtige valg for Danmark, siger Peter Christensen.

Amerikanerne fortalte også ministrene, at Danmark, der efter planen skal have leveret det første af de 27 nye fly i 2021, har timet indkøbet suverænt i forhold til produktionslinjen.

- Vi får vores første fly, når der er produceret 778 F-35'ere, og det er det helt perfekte sted på priskurven, som falder drastisk op til og flader ud efterfølgende.

- De vidste ikke, om det var held, eller om det var noget, vi havde haft fokus på, men fatum er, at vi rammer helt perfekt, siger Peter Christensen.