Regeringen vil hjælpe pressede nydanske LGBTI-personer

Det er ministeren for ligestilling, Karen Ellemann (V), som får det overordnede ansvar for området.

- Det er et historisk aftryk og en ambitiøs dagsorden, regeringen sætter for at øge trivsel og tryghed for LGBTI-personer i samfundet.

- Jeg er stolt og glad over at skulle koordinere og stå i spidsen for arbejdet med en handlingsplan på området. For regeringen er det vigtigt, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker, og være den vi vil, siger Karen Ellemann.

Forkortelsen LGBTI dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle.

At meldingen kommer netop i denne uge, er næppe en tilfældighed. Der er nemlig Copenhagen Pride Week.

Regeringen ønsker blandt andet at sætte fokus på nydanske LGBTI-personer.

For dem kan det have ekstra store personlige omkostninger ved at leve åbent som homoseksuel. Det mener Ellemann.

- Det er dybt bekymrende, at hver femte nydanske LGBTI-person har været udsat for voldstrusler fra familien. At en tredjedel har overvejet selvmord.

- Og at op mod en fjerdedel indvandrere opfatter homoseksualitet som en sygdom. Det skal vi gøre noget ved, siger Ellemann.

Sidste år besluttede regeringen at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme.

Planen skal sætte fokus på, hvordan mobning og vold mod unge LGBTI-personer i uddannelsessystemet kommes til livs.

Næsten to ud af tre unge LGBTI-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen på grund af deres seksuelle orientering, lyder det i pressemeddelelsen.

- Det er alt for høje tal. Vi skal sætte ind allerede i uddannelsessystemet, hvis vi skal diskrimination af både unge og voksne LGBTI-personer til livs, siger Ellemann.

Der skal også skabes fokus på mere åbenhed omkring LGBTI-personer på arbejdsmarkedet. Homofobi og transfobi i det offentlige rum skal bekæmpes, og regeringen ønsker at støtte initiativer inden for sportens verden og i foreningslivet.

Finansieringen skal findes i satspuljen.