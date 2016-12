Artiklen: Regeringen vil have langtidsledige i arbejde med ny bonus

En ny jobpræmie er en håndsrækning til langtidsledige, mener regeringen, der ikke vil sætte et konkret mål.

Det mener regeringen, der nu fremsætter et lovforslag om en jobpræmieordning, hvor langtidsledige kan tjene op til 45.000 skattefrie kroner.

Langtidsledige danskere skal have en bonus for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Jeg kommer ikke til at sætte et konkret tal på på nuværende tidspunkt, men mit håb er, at nogle af dem, der har det allersværest, får en håndsrækning til at blive en del af fællesskabet, siger ministeren.

Regeringen forventer at bruge 796 millioner kroner på ordningen. Finansieringen besluttes på et senere tidspunkt, fortæller Troels Lund Poulsen.

Selv om der ikke er evidens for effekten af en jobpræmieordning på det danske arbejdsmarkedet, mener ministeren, at pengene er givet godt ud.

- Vi har tidligere haft jobpræmier i Danmark, der har været væsentligt mindre. Derfor har vi ikke kunnet lave et tal for, hvor mange der vælger at benytte modellen og kommer i beskæftigelse.

- Det har selvfølgelig en effekt, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger ministeren.

Forslaget var oprindelig en del af Venstre-regeringens 2025-plan, men efter stiftelsen af den nye trekløverregering er jobpræmien blevet hævet fra 30.000 til 45.000 kroner.

Præmien beregnes som ti procent af arbejdsindkomsten, men kan maksimalt være på 2500 kroner. Det bliver til 45.000 kroner over 18 måneder, som er bonussens maksimale levetid.

Hos AK-Samvirke, brancheorganisation for danske A-kasser, mener man ikke, at problemet for langtidsledige er mangel på motivation. Det fortæller direktør Verner Sand Kirk.

Han mener, at pengene ville være brugt bedre, hvis de gik til at uddanne, vejlede og understøtte de langtidsledige.

- Den her ordning belønner jo egentlig folk, der ikke har haft noget arbejde overhovedet, frem for dem der har forsøgt at finde småjobs, siger Verner Sand Kirk.

Bonussen er målrettet personer, der 1. december havde været på kontant- eller uddannelseshjælp i 47 ud af de seneste 52 uger.

Også personer, der har været modtaget dagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i 71 ud af de seneste 78 uger, får glæde af ordningen.